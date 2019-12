Idée cadeau de Noël : Pack Huawei Watch GT Active + écouteurs FreeLace à 179,99€

Un pack incluant la Huawei Watch GT Active en promotion chez Darty

À l'entraînement comme en compétition

La Team Clubic Bons Plans déniche les meilleurs deals en vue des fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, c'est sur Darty que l'on vous invite à vous rendre afin de profiter de 40% de remise sur l'achat d'un pack incluant la Huawei Watch GT Active.Affiché en temps normal à 299,99 euros, le bundle composé de la montre connectée et des écouteurs FreeLace voit son prix baisser à 179,99 euros.Des frais de port à hauteur de 4,99 euros (minimum) sont susceptibles d'être appliqués, il est donc préférable de privilégier le retrait gratuit du pack en magasin Darty ou en relais colis.La Huawei Watch GT Active est une montre connectée qui suivra partout les sportifs et les sportives, à l'entraînement comme en compétition.Diverses fonctionnalités comme l'accéléromètre, la boussole ou le capteur de fréquence cardiaque accompagneront les sessions de marche, course à pied, natation, escalade et bien d'autres encore.Cette montre est équipée d'un écran couleur OLED de 1.39" (avec une résolution de 454 x 454px, 326ppi). Résistante à l'eau et à la sueur grâce à la norme IPX5, la Huawei Watch GT Active dispose d'une batterie de 120 mAh Li-ion et son autonomie en veille est de 12 jours.