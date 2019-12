Une enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom à moins de 45€ chez Amazon, parfait pour Noel

55% de réduction sur la Ultimate Ears Wonderboom

Une autonomie de 10 heures

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers le site français d'Amazon pour acheter en promotion la Ultimate Ears Wonderboom. Alors qu'elle est initialement vendue à 99,99 euros, l' enceinte portable voit son prix chuter à 44,99 euros ; soit une remise immédiate de 55% de la part du site marchand.À titre d'information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 5 jours pour réceptionner l'enceinte. Si vous voulez une livraison plus rapide en cette période de l'année, il faut être membre Prime. Pour cela, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du produit.Disponible dans un coloris noir, la Ultimate Ears Wonderboom est une enceinte portable Bluetooth qui produit un son puissant et rempli de basses intenses grâce à sa plage de fréquences allant de 80 à 20 khz.Idéale pour les sorties diverses à l'extérieur, cette enceinte Bluetooth waterproof est rechargeable et dispose d'une autonomie de 10 heures. Elle est aussi étanche, flottante et résistante aux chocs.Enfin, l'enceinte est fournie avec un câble micro-USB, une documentation utilisateur et une garantie fabricant de 2 ans.