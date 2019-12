Idée cadeau de Noël : PlayStation VR + Caméra + VR Worlds à 199,99€ au lieu de 279€ chez Amazon

Une promo bien réelle pour Noël

À lire aussi : Jeux PlayStation 4, notre comparatif

À la croisée des mondes

Nous voici chez Amazon pour cette idée cadeau qui plaira forcément aux fans de jeux vidéo. Vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite en France métropolitaine et opter pour le règlement de la commande en quatre fois. Vous devrez donc débourser 51,12€ par échéance (dont 2,25% de frais). C'est tout ce que vous devez savoir concernant les modalités. Il est temps de passer au contenu de ce pack qui vous permettra de découvrir une nouvelle façon de jouer.Le bundle renferme un casque PlayStation VR avec sa caméra, son boîtier et tous les câbles nécessaires. Rappelons qu'une console PS4 est obligatoire pour que ce périphérique puisse fonctionner. Des écouteurs sont également inclus mais nous vous conseillons d'utiliser un bon casque audio pour une immersion optimale. Fort heureusement, vous serez prêt à jouer dès la réception de votre commande puisqu'un jeu est aussi de la partie.Il s'agit de PlayStation VR Worlds qui est présent sous la forme d'un code de téléchargement. Vous devrez donc passer par le PlayStation Store pour l'obtenir. Ce titre propulse le joueur à travers cinq expériences très différentes qui utilisent à merveille les capacités du casque à réalité virtuelle. Préparez-vous à vivre une course-poursuite haletante, à descendre dans les profondeurs de l'océan, à prendre les commandes d'un vaisseau alien, à dévaler une pente sur une luge ou encore à participer à un sport futuriste. Les expériences sont variées et très immersives.Ce pack est idéal si vous avez envie de vous lancer dans la réalité virtuelle. Voilà un cadeau qui fera forcément plaisir durant les fêtes de fin d'année. Le rapport qualité/prix est excellent, alors n'hésitez plus une seule seconde !