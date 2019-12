Notre sélection d'idées cadeaux PS4 pour Noël chez Cdiscount

Les meilleures promos PS4 de Noël

Les packs PS4 Slim et PS4 Pro

Les accessoires et les jeux PS4

Quelle PS4 offrir pour les fêtes ?

Les meilleurs jeux sont sur PS4

La PS4 a toujours le vent en poupe plus de six ans après sa sortie initiale. La machine de Sony est extrêmement prisée et il existe une multitude d'alternatives pour se la procurer. À l'approche de Noël, le constructeur japonais a mis en place de nombreux packs pour attirer l'œil des consommateurs. Dans cette sélection, vous trouverez plusieurs articles avec des tarifs très avantageux. Vous l'avez compris, c'est le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de la mise en vente. Nous détaillerons dans un second temps les avantages qui sont mis à votre disposition par l'e-commerçant français. Préparez-vous à découvrir des bundles PS4, des jeux mais aussi des accessoires.Voici notre sélection d'idées cadeaux autour de la console de jeux PS 4 à mettre au pied du sapin Noël.Depuis son lancement en novembre 2013, la console de Sony a subi des mutations importantes. À l'heure actuelle, il existe deux modèles bien différents dont il est nécessaire de prendre les caractéristiques en compte. Cependant, soulignons tout de même le fait que tous les jeux estampillés "PS4" fonctionnent sur les deux versions. Seuls les graphismes et la résolution auront droit à des modifications plus ou moins marquantes. Si cela vous semble encore un peu nébuleux, ne vous inquiétez pas car nous allons tout vous expliquer dans les paragraphes qui vont suivre.Cette sélection de Noël comprend des packs avec une PS4 Slim. Derrière cette appellation se cache le modèle de base avec une définition Full HD et la technologie HDR (téléviseur compatible requis). Au niveau de son design, la console est extrêmement fine et légère. Bien entendu, elle est également plus abordable mais offre tout de même une excellente expérience de jeu. Mais les joueurs désireux de profiter d'une immersion optimale préféreront sans doute se tourner vers la version suivante...La PS4 Pro est un modèle plus puissant puisqu'il peut faire tourner certains jeux en 4K et la fluidité peut monter jusqu'à 60fps. Si vous possédez une TV qui supporte cette définition, les titres (comme les exclusivités ainsi que les gros blockbusters des éditeurs tiers) profiteront de graphismes plus détaillés et d'une fluidité impressionnante. Le budget nécessaire pour acquérir cette console est tout de même plus important et la machine est beaucoup plus grosse que la PS4 Slim. Nous le répétons, tous les jeux fonctionnent sur les deux versions.Pour trouver le cadeau parfait, vous pouvez aussi vous tourner directement vers les jeux. La PS4 dispose d'un catalogue varié avec des productions qui s'adressent à un large public. Dans notre sélection, nous avons mis en avant Death Stranding, le nouveau chef-d'œuvre réalisé par Hideo Kojima. Il existe également d'autres exclusivités bluffantes comme God of War, Marvel's Spider-Man ou encore Horizon Zero Dawn. Tous sont présents dans un pack PS4 Pro de notre liste.La PS4 est également la machine idéale pour découvrir de nouvelles manières de jouer. En effet, le casque PlayStation VR vous fera vivre des expériences immersives en réalité virtuelle. Cette sélection renferme un pack exceptionnel pour débuter dans le monde merveilleux de la VR. Des incontournables comme Resident Evil 7: Biohazard, Skyrim VR, Concrete Genie, Astro Bot et VR Worlds sont de la partie dans le bundle que nous avons sélectionné. Notez qu'une console PS4 est obligatoire pour faire fonctionner le PlayStation VR.Cdiscount met le paquet pour les fêtes de NoëlLe site bordelais vous épaulera durant cette période charnière de l'année. En effet, vous bénéficierez à chaque fois de la livraison gratuite et du paiement en quatre fois sur les produits les plus onéreux. Régler votre commande de cette manière vous permettra de préserver votre budget du mois de décembre. Vous pourrez donc faire d'autres cadeaux en toute tranquilité. Ce n'est pas tout puisque l'e-commerçant girondin met à votre disposition des garanties supplémentaires pour protéger vos appareils sur la durée. Elles ne sont pas obligatoires mais ces assurances vous protégeront des pannes et/ou des maladresses.Pensez aussi à activer votre adhésion pour Cdiscount à volonté (CDAV). Ce service premium n'est pas avare en avantages puisqu'il permet déjà de bénéficier de la livraison sous un jour ouvré. Vous êtes donc certain de recevoir vos cadeaux dans les temps. Des remises exclusives sont également réservées aux adhérents et vous aurez accès à la presse en illimité. Votre compte Cdiscount à volonté peut aussi être partagé avec les membres d'une même famille.Pour souscrire à CDAV, pensez à utiliser l'essai gratuit en vigueur. Ensuite, comptez un seul paiement d'une valeur de 29€ pour la première année. Nous vous conseillons vraiment d'y souscrire. La période de Noël est propice aux retards et être livré rapidement est impératif pour ne pas ruiner vos fêtes de Noël. Si jamais vous avez un souci avec une commande, n'hésitez pas à contacter Cdiscount sans tarder.Nous avons donc terminé notre petit tour des meilleures promotions à destination de la PS4 en cette fin d'année. Vous savez maintenant quoi offrir aux membres de votre famille. Repassez fréquemment sur Clubic pour découvrir les bons plans immanquables de Noël.