Forfaits mobiles : un abonnement tout illimité Free 50 Go à 9,99€, le cadeau idéal pour Noël

Forfait 4G Free : le cadeau idéal pour Noël ?

Retrouvez ici toutes les offres Free pour Noël

Passez votre Noël à l'étranger en toute tranquillité

Nous sommes donc en présence du meilleur forfait sans engagement Free mobile 50 Go à 9,99€/mois. Au sein de l'offre Free, il s'agit actuellement du meilleur forfait avec une offre très complète.Avant même de préciser les détails de l'offre, sachez qu'il s'agit d'un forfait illimité sans engagement. Autrement dit, sans période d'engagement, vous pourrez résilier quand bon vous semble pour choisir une offre mobile chez un nouvel opérateur et ainsi éviter la hausse de prix en vigueur chez Free mobile. En effet, contrairement au forfait Red (SFR) ou encore B&You (Bouygues Telecom), le prix de l'abonnement passera de 9,99€/mois à 19,99€/mois après un an d'abonnement. Vous aurez donc la possibilité d'éviter cette hausse en résiliant sans aucun frais supplémentaire.Bien entendu, seuls les nouveaux clients chez Free peuvent bénéficier de cette offre jusqu'au 10 décembre 2019. Si vous n'aviez pas d'abonnement Free dans les 30 jours qui précèdent cette nouvelle souscription, vous pourrez en profiter. Terminons avec les modalités en rappelant que vous devrez débourser 10€ en plus pour l'obtention de la carte SIM. C'est un passage obligé chez tous les opérateurs.Place maintenant au contenu du forfait mobile. Pour 9,99€/mois, Free vous propose un forfait très complet avec :Vous pourrez également profiter du réseau FreeWifi illimité qui vous sera ouvert partout en France métropolitaine et de l'option Youboox One et de son catalogue de milliers de libres en tous genres jusqu'au 31/01/2020. Notez également que la portabilité de votre numéro de mobile actuel est totalement gratuite. Il vous faudra simplement vous munir de votre RIO pour effectuer la portabilité du numéro.Côté roaming, l'opérateur n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de vous accompagner durant vos voyages en dehors du territoire français. Ainsi, les appels mais aussi les SMS / MMS restent illimités depuis l'Europe ainsi que les DOM. Pour ces destinations, Free vous versera 4 Go de données mobiles en plus par mois. Vous n'aurez aucun mal à rester en contact avec vos proches.Vous savez désormais tout sur ce forfait 4G illimité chez Free. Si vous souhaitez changer de forfait pour un nouveau forfait mobile à Noël, c'est le moment de craquer pour ce bon plan qui sera le parfait cadeau Noël.