Xiaomi, Huawei : notre sélection de smartphones pas chers pour Noël

Le marché des smartphones est extrêmement vaste et parfois assez complexe. En effet, il n'est pas toujours évident de choisir un exemplaire qui répondra à toutes nos attentes. C'est pourquoi nous avons décidé de clairement orienter notre sélection sur les téléphones d'entrée/milieu de gamme réservés aux utilisateurs qui ont un petit budget. Aussi, nous avons affiné notre recherche en choisissant deux marques : Huawei et Xiaomi. Ces dernières se font souvent remarquer par leurs appareils abordables mais néanmoins riches en fonctionnalités. C'est pourquoi vous ne serez pas déçu par la liste disponible ci-dessous.Voici notre sélection composée de trois mobiles signés Huawei et trois autres fabriqués par Xiaomi. Vous pourrez choisir d'effectuer votre achat sur Cdiscount ou Amazon selon votre modèle de prédilection. Pensez à bien consulter les détails au sujet des modalités de paiement et de livraison sur la page de chaque produit.Il n'est pas toujours nécessaire de choisir le smartphone dernier cri pour profiter d'une expérience d'utilisation correcte. En effet Xiaomi et Huawei ont toujours su concevoir des téléphones à des prix raisonnables mais qui tiennent la route. Ainsi, les exemplaires de cette sélection bénéficient tous d'un bel écran avec des performances dans la moyenne. Bien entendu, certaines concessions seront à l'ordre du jour et en particulier sur les jeux vidéo. Mais dans l'ensemble, votre futur smartphone saura conserver toute sa fluidité même si vous lancez plusieurs applications simultanément. Autre point positif, l'autonomie des téléphones les moins gourmands en ressources est souvent bien supérieure à celle des haut de gamme.Si jamais vous avez un doute sur la qualité de tel ou tel modèle, n'hésitez pas à consulter les tests sur Clubic en tapant le nom du mobile dans la barre de recherche du site. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour ne pas vous tromper. Dans la plupart des cas, ils embarquent toutes les spécificités que nous venons de préciser dans le paragraphe ci-dessus. En gros, ces smartphones sont réservés à un usage basique qui consiste à téléphoner, envoyer des SMS, naviguer sur le web et lancer des applications. Vous pourrez aussi apprécier certains jeux dont les graphismes ne sont pas trop détaillés.Nous allons vous aiguiller légèrement. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un mobile peu onéreux et qui va à l'essentiel (mais qui le fait bien), le Xiaomi Redmi Note 7 répondra à toutes vos sollicitations. Il ne s'agit bien évidemment pas du smartphone le plus puissant mais il saura vous divertir sur la durée grâce à son autonomie monstrueuse. Enfin, si vous avez envie de performances plus poussées (pour jouer), le Xiaomi Mi 9 est au rendez-vous.Faisons maintenant le tour des avantages proposés par les sites spécialisés dans la vente en ligne concernés par cette sélection. En ce qui concerne Amazon, le géant américain met en avant la livraison gratuite en France métropolitaine et le paiement en quatre fois via un simple formulaire à remplir au moment du règlement. Des assurances supplémentaires comme pour les dommages accidentels peuvent aussi être sélectionnées.Dernier point, évoquons Amazon Prime. Le service est accessible via un essai gratuit de 30 jours ou en s'abonnant contre 49€/an. Une fois la souscription réalisée, la livraison de vos commandes se fera en un jour ouvré sur une large gamme de produits. Vous serez aussi informé en priorité lorsque des ventes flash seront mises en ligne. Enfin, vous bénéficierez d'un accès illimité aux plateformes de streaming Prime Video et Amazon Music. Vous pouvez vous rendre sur Amazon pour découvrir tous les autres bonus qui vont avec cet abonnement.Le site bordelais met également les petits plats dans les grands pour contenter sa clientèle. À l'instar de son concurrent direct, Cdiscount est un adepte de la livraison gratuite comme du paiement en quatre fois. Le montant des échéances est directement signalé sur la page principale du produit. Autre similitude, des garanties en plus peuvent être activées en déboursant quelques euros. Cela peut s'avérer être bien pratique pour les utilisateurs les moins soigneux.Place maintenant à Cdiscount à volonté, le service premium maison de l'enseigne. Un essai gratuit peut également être activé et la première année d'abonnement vous coûtera seulement 29€. 