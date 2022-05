French Days : 100€ de réduction sur l'aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Animal

Idéal pour les sols, les meubles et les hauteurs, le Dyson Cyclone V10 Animal vous donne la possibilité de l'utiliser pendant une durée maximale de 60 minutes suivant le mode d'aspiration souhaité après un temps de charge complet de 3 heures et demie. Cela permettra d'enlever les fines poussières et les débris en un seul passage, le tout grâce à sa puissance d'aspiration de 150 Airwatts.

Pour nettoyer dans tous les coins, cet aspirateur balai passe partout facilement. Il embarque une brosse motorisée à entraînement direct qui est accompagné de ses différents accessoires : brosse meuble, station de recharge, brosse à entraînement direct (Motorhead), accessoire combiné, long suceur, mini brosse douce, station murale de chargement et de rangement et mini brosse douce.



Doté d'un bac d'une contenance de 0,77 litre, l'appareil mesure 25 x 125 x 26 cm et pèse 2,58 kilos.