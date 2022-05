Une Apple Watch Series 7 à ce prix là ? C'est une offre à ne pas louper

Avec l'Apple Watch Series 7, Apple a retravaillé son appareil sans en faire la révolution. Son écran ici s'allonge d'un millimètre, sans pourtant que les dimensions de l'appareil n'augmentent, grâce à la réduction des bordures autour de la dalle OLED. Vos informations, vos listes et l'interface de watchOS est plus lisible et plus confortable aussi. L'écran a été également renforcé par la marque et résiste bien plus aux chocs.

L'autonomie ne change pas et reste cantonnée à 18H d'utilisation, mais Apple a retravaillé le système de charge, avec un passage de 0 à 80% en seulement 45 minutes. Une charge complète ne prend pas plus d'une heure avec le nouveau câble fourni dans la boite et un bloc secteur 20W, proposé en option.

L'Apple Watch Series 7 suit en temps réel votre rythme cardiaque, l'oxygénation de votre sang mais aussi la qualité de votre sommeil et vous accompagne tout au long de la journée. Lors de vos entrainements, l'application Exercice vous permet d'analyser votre progression grâce au suivi de dizaines d'activités aussi bien sur terre que dans l'eau. Complétez vos anneaux d'activité deviendra très vite addictif et vous permettra de garder une vie saine et d'améliorer votre condition physique.