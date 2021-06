5 deals Cdiscount à ne pas manquer avant la fin des French Days

Ce bon plan vous permet d’acquérir le MacBook Air avec un disque SSD de 256 Go et 8 Go de mémoire vive. Une configuration parfaite pour exploiter le nouveau processeur M1 qui offre une nouvelle vie à la gamme des ultraportables entre haute performance et grande autonomie.

Ce portable offre plus de 15 heures d'autonomie en moyenne et son écran Retina 13,3“ offre une haute résolution et une luminosité bluffante pour une machine aussi légère, avec seulement 1,1 Kg sur la balance.