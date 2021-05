Le casque Bose Headphone 700 est à moins de 300€ chez Boulanger pour les French Days

Il n'y a plus besoin de présenter la marque américaine Bose, tellement son expérience parle d'elle-même. Que ce soit dans les enceintes, les home-cinema ou dans les casques audio, l'entreprise s'est imposée comme l'un des acteurs les plus reconnus du monde du son, à la fois chez le grand public et chez les professionnels.

Le Headphones 700 n'est pas un casque sans fil de plus mais une réinvention du produit par Bose. La marque propose tout d'abord un nouveau design, plus contemporain et épuré que jamais qui s'accorde parfaitement à n'importe quel look. Le modèle proposé ici par Boulanger est de couleur noire, qui mêle à la fois l'originalité et la sobriété. Le casque est équipé également de confortables oreillettes pour être porté sans douleur durant plusieurs heures en continu.

Ce qui frappe immédiatement une fois le Bose Headphones 700 sur la tête est l'incroyable réduction de bruit active à l'oeuvre. Plusieurs micros disséminés partout sur l'appareil captent le son ambiant et un traitement électronique se charge de l'éliminer pour vous permettre de profiter de votre musique sans nuisances auditives mais également de vous concentrer dans vos tâches au quotidien.