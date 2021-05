French Days : l'iPhone 12 5G est à prix cassé chez Fnac

Si vous êtes un client Fnac+ (première année à 9,99€ puis 14,99€/an), un petit cadeau bien sympathique est à votre portée durant les French Days. En effet, en utilisant le code qui va suivre, vous obtiendrez 70€ crédités sur votre compte fidélité : FRENCH. Ce bonus s'ajoute à la réduction immédiate en vigueur sur l'iPhone 12. Quoi qu'il en soit, la livraison à domicile est gratuite pour tout le monde. C'est également le cas pour le retrait en magasin. Le paiement en plusieurs fois est possible et la garantie est valable pendant deux ans.

Rappelons les spécificités techniques de ce smartphone qui arbore un écran OLED 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels et un taux de rafraichissement à 60 Hz. Une protection en verre Ceramic Shield est aussi de la partie. En terme de puissance, l'iPhone 12 répond présent grâce au processeur Apple A14 Bionic épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (non extensible).

Ainsi, la fluidité est constamment optimale sur l'interface, les applications et sur les jeux vidéo gourmands en ressources. Les graphismes en 3D vous en mettront plein les yeux grâce à cette configuration.