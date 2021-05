French Days : les 6 meilleures offres high-tech en promo sur Cdiscount

Besoin d’une pause ? Envie de bous détendre ? Offrez-vous ce superbe ensemble Logitech G29 avec pédalier et levier de vitesse G29 Driving Force et lancez-vous dans une simulation de conduite.

Avec les bons outils, on fait du bon travail. Avec cet ensemble, prenez la tête des qualifications pour partir en premier sur la grille des départs et larguer vos adversaires en maitrisant vos changements de rapports et vos trajectoires pour être le plus rapide en rallye ou pour faire le tour le plus rapide.

Idéal pour une immersion totale, ce pack s’offre à vous pour seulement 224 € au lieu de 289 € avec le code réduction FD15, profitez-en vite !