La montre connectée Honor Band 6 à prix réduit pour les French Days Cdiscount

Evidemment le Honor Band 6 est également un prolongement de votre smartphone au poignet. Il vous permet de recevoir vos notifications tout au long de la journée et d'y jeter un oeil, ce qui est à la fois plus pratique et moins dérangeant pour vos interlocuteurs lors d'une conversation. La nuit l'Honor Band 6 analyse votre sommeil et vous donne au lever du jour des statistiques sur votre endormissement, les périodes de repos complètes et vous permet d'améliorer la qualité de votre sommeil.