French Days : 5 offres high-tech immanquables chez Fnac-Darty

Enfin, notre sélection vient s'achever sur ce Microsoft Surface Go 2. Cette machine arbore un écran tactile PixelSense 10,5 pouces. Un processeur Intel Pentium 4425Y à 1,7 GHz s'est également invité à la fête. Les 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire via un SSD viennent parfaire la configuration de cet ordinateur hybride. Il fera l'affaire sur des tâches simples comme regarder des vidéos, des films et naviguer sur internet. Le tout sous Windows 10S.