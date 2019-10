🔥 French Days : Appareil photo instantané et imprimante portable Canon Zoemini S blanc + Housse + Carnet à 149,99€ au lieu de 199,99€

-25 % sur le pack + la livraison gratuite

Un appareil photo fun et ultra portable

Pour terminer les French Days en beauté, la Fnac a choisi de proposer une sympathique réduction sur un petit pack Canon encore plus sympathique. L'appareil photo instantané qui est doté d'une imprimante portable intégrée Canon Zoemini S blanc, sa housse et son joli carnet sont en effet vendus 25 % moins chers que d'ordinaire. Résolument moderne et pratique, l'appareil de poche vous permettra d'immortaliser les plus beaux moments du quotidien et d'en garder immédiatement une trace matérielle. Ces clichés, vous pourrez instantanément les partager, et même les offrir à vos proches. Lors des French Days, la Fnac fait un effort supplémentaire en prenant exceptionnellement en charge les frais de port pour la livraison à domicile. Le retrait en magasin reste bien entendu accessible et gratuit.Avec sa jolie couleur blanche et son bords arrondis, l'appareil photo affiche un design à la fois tendre et dynamique. Le Zoemini S fait seulement 188 g pour 12,1 x 8,03 x 2,15 cm et peut ainsi se glisser facilement dans un sac ou dans la poche d'une veste pour être dégainé à tout moment. Il imprime des photos sur des feuilles de 5 x 7.6 cm, mais le format peut aussi être réduit à 5 x 5 cm. Le petit appareil photo numérique est équipé d'un flash ainsi que d'un zoom fixe. Il affiche une qualité de 8 mégapixels et la plage de ses ISO va de 100 à 1600.Pour permettre l'enregistrement de vos photos, l'appareil Canon peut accueillir une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Sa batterie est d'une capacité de 700 mAh et met 120 minutes pour effectuer une recharge totale. Grâce à la fonction télécommande de l'App Canon Mini Print (téléchargeable gratuitement) le photographe pourra enclencher le retardateur et rejoindre tranquillement ses amis sur les photos. L'application permet également d'imprimer d'autres images, via votre smartphone par exemple. Ce petit pack Canon comprend un lot de 10 feuilles de papier d'impression qui sont indéchirables et antitaches et qui ont la bonne idée d'être auto-collantes. Vous pourrez donc coller vos photos où vous le souhaitez !Avec le mini appareil photo-imprimante de Canon, vous allez découvrir une manière amusante de prendre de jolies photos que vous pourrez ensuite afficher partout.