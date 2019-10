🔥 French Days : Platine vinyle Iggy Pop YP69 + écouteurs Hi Res YP79 offerts à 149,99€ au lieu de 249,99€

La platine vinyle Iggy Pop YP69 en promo chez Darty

Ecoutez vos vinyles préférés avec la platine griffée au nom de l'ancien leader des Stooges

Rendez-vous donc au rayon audio chez Darty pour acquérir en promotion la platine vinyle Iggy Pop YP69 au tarif de 149,99 euros, soit 100 euros de remise immédiate par rapport au prix initial. En ce qui concerne la livraison du produit, il faut privilégier le retrait en point relais ou en magasin Darty. Avec ce mode de retrait, il n'y aura aucuns frais de port supplémentaires.Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.La platine YP69 est couplée à un préamplificateur intégré. L'YP69 peut être reliée directement à vos enceintes, mais également à tous les types d'amplificateurs.Vous pouvez écouter vos vinyles préférés avec la platine Iggy Pop YP69 qui dispose d'un bouton pour lancer ou arrêter ; d'un bouton par format (33 ou 45 tours) ; d'une led bleue pour pouvoir checker la vitesse de rotation du disque associée à un bouton pour la stabiliser ; et d'une molette pour régler l'anti vibration.Enfin, la platine est fournie avec des écouteurs Hi Res YP79 (contrôle du volume et micro, longueur de câble 1,2 m).