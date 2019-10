🔥 French Days : écouteurs Powerbeats3 sans fil - vert olive - à 99,99€ au lieu de 139,99€

Promotion sur les écouteurs Beats sans fils

La FNAC pense à vos entraînements les plus intensifs

C'est sur le site de la FNAC que vous trouverez ce bon plan : les écouteurs Powerbeats 3 sans fil, vert olive, de la collection Urbaine sont actuellement à -29 %, soit 40€ d'économies. Ainsi, ils sont actuellement vendus 99,99€ au lieu de 139,99€.Le retrait de ces écouteurs Bluetooth est gratuit en magasin, mais la livraison est payante : comptez au moins 4,99€. Toutefois, si vous être membre du programme FNAC+, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite en 1 jour ouvré.Les écouteurs Powerbeats 3 sont parfaits pour écouter de la musique pendant vos sessions sportives, puisqu'ils sont résistants à l'eau et à la transpiration. De plus, les tours d'oreilles sont sécurisés et flexibles pour assurer confort et stabilité. Et bien-sûr, les contrôles intégrés permettent, en plus de contrôler vos musiques, de gérer vos appels téléphoniques.Ces écouteurs Bluetooth stéréo sont livrés avec quatre tailles d'embouts ainsi qu'une housse de transport, pour les emporter partout avec vous sans les abîmer. Ils sont également accompagnés d'un câble de recharge USB universel (USB-A vers Micro USB-B) et d'un guide de démarrage rapide.Vous avez du mal à vous décider ? Alors n'hésitez pas à lire notre test complet des écouteurs Powerbeats 3 , si vous souhaitez en savoir plus !