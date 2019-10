🔥 French Days : iPhone XS 256 Go à 999,99€ au lieu de 1329€

Croquez la pomme chez Rakuten

Tout est bon dans la pomme

C'est encore une fois Rakuten qui nous régale avec cette bonne affaire. Le site vous permettra de profiter de plusieurs avantages conséquents. Notons par exemple le bon d'achat de 50€ qui vous sera remis une fois la commande réalisée. Cette somme sera ensuite utilisable sur un de vos futurs paniers sur le site. Pour cela, vous devez tout d'abord vous inscrire au Club Rakuten. La livraison est bien évidemment gratuite et le colis arrivera à votre domicile sous 3 à 5 jours ouvrables. Sans plus attendre, passons aux points positifs du mobile d'Apple.L'iPhone XS vient tout juste de souffler sa première bougie. Malgré son "grand âge" (à l'échelle des smartphones), ce modèle a toujours une longueur d'avance sur une bonne partie de la concurrence. En effet, il possède un écran Super Amoled avec une diagonale de 5.8 pouces et une définition de 2436 x 1125 pixels. À l'intérieur, un processeur Apple A12 Bionic répond présent, tout comme 4 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Une fluidité parfaite est donc à l'ordre du jour sur l'interface comme sur les nombreuses applications de l'App Store. Les jeux vidéo tourneront aussi à merveille grâce à cette configuration.Pour le reste, un double capteur photo 12 mégapixels + 12 mégapixels est placé à l'arrière du téléphone. Avec un tel dispositif, vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 7 mégapixels qui prendra vos plus beaux selfies. En ce qui concerne l'autonomie, cet iPhone XS ne déçoit pas puisqu'il tiendra pendant deux journées entières. C'est tout simplement excellent pour un mobile aussi performant. Enfin, en plus d'un design classique mais réussi, cet exemplaire est résistant à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes.Vous l'avez compris, l'iPhone XS a tout pour plaire. Il est puissant, son écran est de grande qualité, ses finitions sont impeccables et son autonomie est monstrueuse. Il vous accompagnera sans broncher sur toutes les tâches du quotidien. Alors n'hésitez pas à vous en emparer tout de suite si vous voulez économiser la belle somme de 330€.