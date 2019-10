🔥 French Days : barre de son Philips HTL1193B/98 à 99,99€ au lieu de 149,99€

La Philips HTL1193B/98 avec caisson de basses à moins de 100 euros

3 mois d'abonnement Deezer Premium+ offerts

Voici donc une belle affaire proposée par Darty avec la barre de son Philips HTL1193B/98 avec caisson de basses disponible au tarif promotionnel de 99,99 euros ; soit 50 euros de moins par rapport au prix initial. La remise immédiate s'effectue automatiquement après l'ajout du produit au panier.La livraison en point relais ou en magasin Darty est offerte. La barre de son est garantie durant 2 ans et vous disposez d'un délai de deux semaines pour changer d'avis.Pour l'achat de cette barre de son, vous pouvez bénéficier gratuitement de 3 mois d'abonnement au service de streaming musical Deezer Premium+. Pour se faire, rien de plus simple : à la validation de votre commande, vous recevrez par email un code d'activation de votre offre Deezer Premium. Rendez-vous sur http://www.deezer.com/fnacdarty pour créer votre compte, saisir votre code et profiter de votre offre.À propos de la Philips HTL1193B/98, la barre de son de 85 cm de large dispose notamment d'une puissance totale de 80 Watts RMS, du tuner FM digital et de la technologie Bluetooth.Avec cette barre de son, vous pouvez ainsi écouter vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables. La barre de son est équipée d'une entrée audio qui vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre téléviseur pour profiter de votre musique avec une qualité sonore supérieure.