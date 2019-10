🔥 French Days : Enceinte multiroom Harman-kardon OMNI 10+ à 79,99€ au lieu de 199,99€

La Harman-kardon OMNI 10+ en promotion chez Darty

Disponible en noir ou en blanc

En cet ultime des Journées à la française, Darty vous donne rendez-vous sur son site en ligne et vous propose la Harman-kardon OMNI 10+ en promotion. Vendue normalement à 199,99 euros, l'enceinte multiroom voit son prix chuter à 79,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 120 euros.Pour éviter d'éventuels frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le retrait du produit en magasin Darty. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.En plus du tarif réduit, Darty fait plaisir aux futurs acquéreurs de choisir l'enceinte en deux coloris au choix : noir (voir lien ci-dessous) ou blanc (en cliquant ici ).À propos des caractéristiques principales de l'enceinte, la Harman-kardon OMNI 10+ dispose d'une puissance de 2x25 Watts, d'un haut-parleur de graves de 90 mm de diamètre et d'un tweeter de 19 mm de diamètre.L'enceinte bénéficie aussi du système stéréo audio HD sans fil avec Chromecast, d'une diffusion audio HD de 24 bit/192 kHz avec connectivité analogique et numérique et d'une connexion WiFi double bande et support de réseau local 802.11ac.