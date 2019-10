🔥 French Days : les bons plans promos Chromebook

French Days : les meilleures offres pour goûter à ChromeOS

4 bons plans Chromebook pour les French Days

Et si vous succombiez au Chromebook ? Ces ordinateurs portables ultra rapides, qui démarrent en quelques secondes et qui proposent des milliers d'applications via le Google Play Store, fonctionnent sous ChromeOS. Pour l'anecdote, Google Assistant est actuellement déployé via la version 77 du système d'exploitation.Dans notre sélection, vous trouverez quatre Chromebook disponibles sur les sites de la FNAC, Amazon et Boulanger. Tous proposent la livraison gratuite, mais puisque ces commerçants fonctionnent différemment, nous vous invitons à bien vérifier les conditions et modalités pour chacune de ces offres.Le premier PC Ultra-Portable de notre sélection est le HP Chromebook 14-db0010nf 14" à 269,99€ au lieu de 319,99€. Son écran HD antireflet et rétroéclairage WLED propose une résolution de 1366 x 768 pixels. Rapide, il démarre en seulement 7 secondes grâce à son processeur APU AMD double cœur A4-9120 et ses 4 Go de RAM DDR4.Il est parfait pour la navigation sur internet, la gestion des emails et la lecture de vidéos en ligne, notamment grâce à ses deux haut-parleurs et son système audio B&O. Il est également performant pour le montage photos et vidéos SD grâce à sa carte graphique AMD Radeon R3. Enfin, sa large batterie offre jusqu'à 11 heures 30 d'autonomie.Le second modèle de notre sélection est légèrement plus petit, mais certainement pas moins performant ! Il s'agit de l'hybride Acer Chromebook CB5-312T-K62F 13,3" à 329€ au lieu de 449€. Son écran tactile et Full HD offre une résolution de 1920 x 1080 pixels pour une image incroyablement nette.Ce modèle fin et léger (15,5mm d'épaisseur pour 1,49 kg), composé d'un CPU MediaTek MT8173C couplé à 4 Go de RAM DDR4 et d'une carte graphique IMG PowerVR GX6250, dispose d'une autonomie de 12 heures. Enfin, sa charnière polyvalente à 360° permet de l'utiliser selon quatre modes différents : ordinateur portable, tablette, écran ou tente.Le Chromebook Asus C423NA-BZ0045 14" est un ultra-portable doté d'un écran tactile 1366 x 768 pixels. Il est disponible chez Boulanger à 499€ au lieu de 599€, avec la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil et vous avez 15 jours pour changer d'avis. La garantie 2 ans pièces et main d'œuvre est offerte.Ultra-rapide, il est composé d'un processeur Intel Pentium N4200 Quad core, à 1,1 Ghz, couplé à 8 Go de RAM DDR4, et d'une carte graphique Intel HD Graphics. Enfin, ce Chromebook Asus dispose de 10 heures d'autonomie.Le dernier PC Ultra-Portable de notre sélection est le Acer Chromebook CB514-1HT-C45D 14" à 459,99€ au lieu de 599€. Toujours chez Boulanger, il s'accompagne d'un service de reprise de votre ancien appareil et vous disposez également de 15 jours pour changer d'avis.Son écran tactile offre une résolution de 1920 x 1080 pixels, soutenue par une carte graphique Intel HD Graphics. Incroyablement performant, il est équipé d'un processeur Intel Celeron N3350 2,4 GHz couplé à 8 Go de RAM DDR4, et dispose de 12 heures d'autonomie. Enfin, pour les surfeurs nocturnes, son clavier est rétroéclairé blanc.Voilà pour cette sélection de Chomebook, mais attention : les French Days se terminent ce 1er octobre. Alors, ne tardez pas trop à choisir le modèle qui vous conviendra le mieux !