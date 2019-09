🔥 French Days : Chromebook HP Pack X360 14-da0000nf + étui + google Mini à 599€ au lieu de 749€

Le pack ultime !

Cette fois, nous sommes chez Boulanger pour cette réduction vraiment généreuse. Le paiement en quatre fois sans frais est d'actualité, tout comme la livraison gratuite et le retrait en magasin (sous une heure selon la ville la plus proche). L'enseigne propose même de reprendre votre ancien appareil et vous aurez deux semaines pour changer d'avis si jamais le produit ne vous convient pas. La garantie est valable pendant deux ans. Vous pouvez aussi opter pour trois ans contre 124,99€ supplémentaires (et l'antivirus Norton inclus). Enfin, sachez que cet article est éligible à la location dès 26,99€ par mois. Maintenant, passons au contenu de cet emballage.Tout d'abord, vous aurez droit à un ordinateur HP Chromebook X360. Il possède un écran 14 pouces (35,6 centimètres) avec une définition Full HD. Une webcam HP Wide Vision HD est également de la partie. Le processeur équipé est un Intel Core i3-8130U cadencé à 2,2 GHz. Il est accompagné par une carte graphique Intel UHD Graphics 620 ainsi que par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. La batterie peut facilement tenir pendant 14 heures et le système d'exploitation est Chrome OS. Pour les connectiques, vous pourrez utiliser un port USB 3.1, deux ports USB 3.1 Gen 1 (Type C) et une prise combo casque / microphone. La connexion à internet devra obligatoirement se faire via le WiFi.Vous l'avez sans doute compris, ce Chromebook n'est pas seul. En effet, une housse réversible est aussi de la partie. Ainsi, vous pourrez transporter votre ordinateur facilement. Enfin, un assistant vocal Google Home Mini vous tend également les bras. Cette enceinte intelligente vous permettra de consulter l'actualité, la météo, les résultats sportifs et bien plus encore via le son de votre voix. De nombreuses applications comme Netflix, Spotify ou Deezer sont compatibles. Un petit appareil totalement indispensable donc.Boulanger frappe très fort avec ce pack au contenu gargantuesque. Le Chromebook et le Google Home Mini viendront vous simplifier la vie chaque jour. Le rapport qualité / prix est tout simplement excellent. Un bundle extrêmement généreux donc, alors nous vous conseillons de rapidement passer à la caisse avant la fin des French Days.