🔥 French Days : les meilleurs bons plans enceintes connectées à moins de 100€

French Days : les meilleures offres enceintes connectées à moins de 100€

Adoptez une enceinte intelligente pour les French Days !

Après avoir ratissé les internets, nous avons trouvé pour vous cinq enceintes connectées à moins de 100€. Elles sont toutefois disponibles sur des plateformes marchandes différentes, à savoir Amazon, Rakuten et Darty.Puisque ces commerçants fonctionnent différemment, nous vous invitons à bien vérifier les conditions, frais de livraison et autres modalités pour chacune de ces offres.Il nous est évidemment impossible de commencer cette sélection d'enceintes connectées sans la référence en la matière : la Echo Dot. La troisième génération de cette enceinte intelligente, dotée d'Alexa, est disponible à 34,99€ au lieu de 59,99€ (42% d'économie) chez Amazon.Cette réduction est valable pour les coloris Anthracite, Gris chiné et Sable. Avec Alexa, vous pouvez contrôler votre musique par simple commande vocale, consulter la météo, contrôler des appareils connectés compatibles, mais aussi appeler ou envoyer des messages à vos amis.Il est à nouveau impossible de ne pas mentionner la Google Home Mini. Et nous avons trouvé pour vous l'enceinte intelligente de la firme de Montain View à -29% chez Rakuten : 42,79€ au lieu de 59,99€. Mais s'il s'agit d'une version miniature, elle n'a rien à envier à son aîné Google Home.Avec une enceinte Google Home Mini, il suffit de lancer la commande « OK Google » pour obtenir ensuite les réponses à toutes vos questions : météo, résultats sportifs, actualités, horaires d'un lieu, transports, etc. Elle permet également de contrôler des appareils de domotiques, tout comme votre télévision, pour lancer un film, une série ou encore un morceau de musique.N'oubliez pas, si vous avez un compte Club R gratuit, Rakuten vous rembourse 10% soit 4,28€ en super points, que vous pourrez dépenser lors de vos prochains achats sur la plateforme.La troisième enceinte connectée que nous avons sélectionnée pour vous est l'enceinte intelligente - réveil connecté Smart Clock de Lenovo, à 69,99€ au lieu de 99,99€ (29% d'économie). Equipée de l'Assistant Google, cette enceinte connectée dotée d'un écran IPS 4" tactile est idéale dans une chambre, avec son réveil intégré.Version « améliorée » de l'Echo Dot, parce qu'elle intègre une dimension visuelle et tactile aux fonctionnalités de l'enceinte intelligente de Google, la Lenovo Smart Clock vous aide à démarrer votre journée de bon pied et à vous détendre avant de dormir, et elle vous facilite la vie en vous permettant de contrôler par la voix vos autres appareils connectés.Sur le site de Rakuten, nous avons sélectionné pour vous la JBL Flip 4, l'enceinte intelligente Bluetooth du fabriquant de matériel haut de gamme, à -19% : 79,99€ au lieu de 99,90€. Evidemment, comme vous pouvez l'attendre, l'enceinte connectée offre un son stéréo puissant pour profiter au mieux de vos musiques préférées.Mais elle ne s'arrête pas là : vous pouvez accéder à Siri (Apple) ou à l'Assistant Google d'un simple toucher depuis l'enceinte JBL, pour profiter ensuite des commandes vocales disponibles. Pour finir en beauté, l'enceinte dispose d'une batterie rechargeable 3000mAh qui offre jusqu'à 12 heures d'autonomies. Et elle est étanche (norme IPX7) : elle ne craint ni la pluie, ni les éclaboussures, ni l'immersion dans l'eau !A nouveau, si vous avez un compte Club R gratuit, Rakuten vous rembourse 10% soit 7,99€ en super points, que vous pourrez dépenser lors de vos prochains achats sur la plateforme.Pour terminer cette sélection, nous avons sélectionné pour vous l'enceinte intelligente à commande vocale ThinQ WK7 de la marque LG. Elle est actuellement disponible chez Darty à 99,99€ au lieu de 249,99€ (60% d'économie). Sobre et élégante, elle dispose de commandes tactiles, mais peut également répondre aux commandes vocales, et même contrôler des appareils domotiques grâce à l'Assistant Google.Thermostats, prises intelligentes, caméras connectées, luminaires... votre maison répond à votre voix. De plus, la Technologie LG ThinQ intégrée permet également d'observer l'état de fonctionnement des appareils de la marque, comme des produits ménagers ou encore des barres de son.Voici donc notre sélection French Days spéciale enceintes connectées à moins de 100€. Si un modèle vous tente, ne tardez pas trop : ces promotions sont limitées dans le temps.