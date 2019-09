🔥 French Days : les meilleurs bons plans chez Cdiscount

Les French Days régalent !

4 bons plans Cdiscount pour les French Days

Cette petite compilation regroupe plusieurs produits qui affichent actuellement des prix cassés chez Cdiscount. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne a encore une multitude de promos à revendre pour ces French Days. Ainsi, sur les articles qui vont suivre, vous pourrez opter pour le paiement en quatre fois afin de soulager votre budget mensuel. Aussi, si vous êtes abonné au service Cdiscount à Volonté (essai offert puis 29€ pour la première année), votre commande sera livrée gratuitement en un jour ouvré. Si vous êtes pressé de recevoir vos achats, cela peut être une bonne solution.Dans cette sélection, vous trouverez quatre produits de grande qualité. Deux smartphones sont de la partie ainsi qu'un disque dur et une tablette tactile. Des marques prestigieuses dont Apple, Xiaomi et Samsung ont répondu à l'appel. Sans plus attendre, voici le descriptif de chaque article. Dépêchez-vous car il ne reste plus que quelques heures d'existence à ces promotions.Commençons par le smartphone Xiaomi Redmi Note 7 vendu à 149,99€. Ce modèle possède un écran 6.3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 660, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Les performances sont donc honnêtes et aucun ralentissement ne viendra troubler l'utilisateur lors du lancement d'une application. Aussi, le GPU Adreno 512 permet de faire tourner la plupart des jeux téléchargeables sur le Play Store. Les photos sont assurées par un capteur 48 mégapixels à l'arrière et un autre de 13 mégapixels à l'avant. Pour ce qui est de la batterie 4000 mAh, elle affiche une autonomie d'environ deux jours et demi, ce qui est tout bonnement excellent. Le Xiaomi Redmi Note 7 est une valeur sûre.Poursuivons notre route en évoquant le Samsung Galaxy S10e à 449,99€ au lieu de 729€. Pour cette promotion, vous devrez remplir le formulaire de l'offre de réduction en suivant les instructions à cette adresse . Faisons un tour du propriétaire en rappelant que le mobile de la marque sud-coréenne est équipé d'un écran Amoled 5.8 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Le processeur Exynos 9 Series 9820 est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Les performances sont vraiment optimales aussi bien sur l'interface que dans les applications ou même les jeux. Les photos sont assurées par un double capteur 12 mégapixels + 16 mégapixels permettant de capturer des vidéos en 4K. La capteur positionné en frontal pour les selfies atteint 10 mégapixels. Enfin, la batterie 3100 mAh permettra à votre mobile de tenir une journée complète. Bref, un haut de gamme de petite taille mais très puissant.Place à la tablette tactile iPad de 6ème génération à 279,99€ au lieu de 329,99€. Ce modèle de 2018 possède un écran 9.7 pouces avec pour définition 2048 x 1536 pixels. La puce mobile est une Apple A10 Fusion accompagnée par 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Avec sa batterie d'une capacité de 8827 mAh, cet iPad peut tenir sans problème pendant 10 heures. En veille, ce modèle peut tenir plusieurs jours avant d'avoir besoin d'être rechargé. Aucun ralentissement à signaler et les jeux de l'App Store fonctionneront sur votre tablette. En photo, un capteur 8 mégapixels a été placé à l'arrière et un second de 1.2 mégapixel se trouve à l'avant. Un très bon exemplaire pour toute la famille.Enfin, terminons sur le disque dur Maxtor M3 commercialisé à 39,99€ au lieu de 119,90€. Cet appareil affiche un capacité de stockage de 1 To. Il s'agit d'un modèle externe qui peut être connecté à n'importe quel ordinateur. Le système d'exploitation requis est Apple MacOS X 10.4.8 ou ultérieur ainsi que Windows Vista et supérieur. Côté performances, cet exemplaire peut atteindre jusqu'à 132 Mo/s en lecture séquentielle et 134 Mo/s en écriture séquentielle. Le Maxtor M3 est à la fois léger et compact. La rapport qualité / prix est donc très bon si vous cherchez un disque dur performant et passe-partout.Notre sélection est terminée. N'oubliez pas que les French Days s'achèveront le 1er octobre prochain. Restez sur Clubic pour découvrir toujours de promotions durant ces journées spéciales.