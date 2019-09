🔥 French Days : PC Hybride HP Envy x360 15-ds0004nf + Sac à dos Adeqwat à 729€ au lieu de 1058,99€

Plus de 30% d'économie sur le pack éco

Un PC hybride pour un confort maximum

Avec cette nouvelle offre spéciale French Days , Boulanger baisse le prix à hauteur de 31% sur le pack du PC Hybride HP Envy et son sac à dos Adeqwat. Ce duo très pratique fait parti des meilleures ventes du moment chez le commerçant français. Attention, petite particularité à prendre en compte avant de passer commande, la livraison n'est pas disponible sur ce pack éco. Il faudra donc aller récupérer votre achat en magasin. Ce service est bien entendu gratuit. Si vous souhaitez régler votre commande en plusieurs fois, Boulanger vous propose une paiement en 3 ou 4 mensualités sans vous demander de frais supplémentaires.Regardons à présent de plus près les deux articles qui composent se pack éco. Le PC Hybride HP Envy x360 15-ds0004nf est un ordinateur portable qui fait 15,6 pouces pour seulement 2,1 kg. La résolution de son écran est de 1920 x 1080 pixels. Chose encore assez rare pour un PC de cette taille, le Envy x360 a la bonne idée d'être tactile et de se plier jusqu'à 360°. Vous pourrez donc utiliser ce bel appareil comme une tablette, que ce soit pour lire confortablement la presse, faire du shopping en ligne ou encore lancer des vidéos.Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 3500U et s'utilise sous Windows 10 à 64 Bits. Il offre 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage en SSD. Côté autonomie, sa batterie affiche une gigantesque capacité de 56 Wh qui peut pousser jusqu'à 13 heures d'utilisation. Le PC est garantie pendant 2 ans.Le sac à dos Adeqwat 13-16'' est un accessoire sobre et robuste qui protégera votre PC et vous permettra de le transporter facilement et sans risque. Il est constitué de polyester et de néoprène. Il accueillera votre PC HP Envy ou tout autre appareil d'une taille inférieure à 16 pouces.Astuce : le PC Hybride HP Envy x360 15-ds0004nf vendu seul est toujours à 999,99€ sur Boulanger. Aussi, même si vous ne pensez pas avoir besoin du sac à dos Adeqwat, le pack éco est comme son nom l'indique, un achat bien plus économique.