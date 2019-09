🔥 French Days : Enceinte Bose SoundLink Color II rouge à 99,99€ au lieu de 139€

Essai gratuit de 3 mois à Apple Music

Les caractéristiques de la Bose SoundLink Color II

Vous ne disposez que quelques heures pour acheter l'enceinte Bose SoundLink Color II chez Boulanger au tarif promotionnel de 99,99€ ; soit près de 40€ de remise immédiate par rapport au prix initial de l'appareil. Pour éviter de payer d'éventuels frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le retrait gratuit en magasin.Pour information, le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Avec cet achat de l'enceinte, Boulanger vous permet de tester gratuitement durant 3 mois le service de streaming musical Apple Music. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce lien L'enceinte Bose SoundLink Color II vous suit partout en intérieur comme en extérieur, lors de vos déplacements, vos soirées entre amis ou tout simplement pour écouter votre musique chez vous. Compacte, légère et robuste, l'enceinte se connecte à votre smartphone ou tablette. Sa batterie rechargeable au Lithium-ion vous offre 8 heures d'écoute (pour un temps de charge de 3 heures). L'appareil dispose d'un kit mains libres et d'un prise Jack.Enfin, sa norme IPX4 la rend résistante aux éclaboussures. Vous pouvez donc l'utiliser dans votre salle de bain, dans la cuisine ou près d'une piscine ou par temps pluvieux.