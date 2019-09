🔥 French Days : Imprimante multifonction HP OFFICEJET PRO 6970 à 69,99€ au lieu de 149€

La HP OFFICEJET PRO 6970 en promo chez Darty

Une imprimante 4 en 1

Rendez-vous sur le site en ligne Darty pour acquérir cette imprimante jet d'encre HP OFFICEJET PRO 6970 à 69,99€ au lieu de 149,99€. La promotion de 80 euros comprend 50 euros de remise immédiate de la part de Darty et 30 euros de réduction via une offre de remboursement proposée par HP. Vous avez jusqu'au 1er octobre 2019 pour bénéficier de l'ODR disponible ici À l'issue de l'achat de l'imprimante, vous devez constituer un dossier qui est à remplir avant le 15 octobre 2019 inclus. Si votre dossier est complet, vous recevrez votre remboursement de 30 euros par virement bancaire sous 6 à 8 semaines.La HP OFFICEJET PRO 6970 sait tout faire : elle imprime, elle scanne, elle copie et elle faxe.Disposant d'un écran tactile en couleur, l'imprimante est idéale pour les entrepreneurs à domicile, pour les petites entreprises et pour les particuliers. Ce modèle d'imprimante est très pratique avec ses vitesses d'impression élevées et son chargeur automatique de documents de 35 pages pour la numérisation, la copie et le fax de plusieurs pages (600 x 1200 dpi).Vous pouvez configurer, imprimer et partager facilement grâce à la connectivité Ethernet et sans fil. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer depuis vos périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée.Le produit vous intéresse ? Alors ne tardez pas trop et cliquez sur le bouton ci-dessous.