🔥 French Days : Tablette Android Huawei Pack M5 10'' 32Go + carte 128Go à 279€ au lieu de 429,99€

35% de remise immédiate sur le pack

Tout ce qu'il faut savoir sur la MediaPad M5 !

C'est donc sur le site de Boulanger qu'il faudra se rendre pour acheter un pack contenant la tablette Huawei MediaPad M5 d'une capacité de 32 Go et une carte SD de 128 Go. Vendu normalement à 429,99 euros, le bundle voit son prix baisser à 279 euros ; soit 35% de remise immédiate de la part du site marchand.Afin d'éviter tout frais de port supplémentaire, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Boulanger à l'issue de l'achat. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons aux caractéristiques de la tablette. La Huawei MediaPad M5 embarque un écran tactile de 10,8 pouces (résolution 2560 x 1600 pixels), un processeur Kirin 960s avec 4 Go de RAM, et 32 Go d'espace de stockage interne (extensible jusqu'à 256 Go). Avec sa connectivité Bluetooth et Wi-Fi, cette tablette rend l'accès à vos divertissements ou documents de travail encore plus facile.La tablette dispose du système d'exploitation Android 8.0 Oreo, d'une webcam avant de 8 MP, d'une webcam arrière de 13 MP, de 4 haut-parleurs intégrés et d'un port USB type C. Enfin, l'appareil bénéficie d'une autonomie de 12 heures et d'une batterie de 7500 mAh.