🔥 French Days : iPad 9,7" Retina 32Go Gris (6ème Génération) à 279,99€ au lieu de 329,99€

Une économie de 50€ pour les French Days

Une tablette très complète

Nous vous donnons donc rendez-vous chez l'enseigne bordelaise Cdiscount pour découvrir cette nouvelle réduction sur l'iPad 9,7" Retina 32Go de 6ème Génération dans son coloris gris sidéral. La tablette Apple bénéficie d'une remise de 50€ par rapport à son prix initial, un réduction très appréciable pour cette marque qui n'est pas du genre à brader ses articles.En achetant cet iPad sur Cdiscount, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite. Si vous préférez payer votre article en plusieurs fois, aucun problème, le commerçant français vous propose de diviser le règlement en 4 mensualités. Il faudra néanmoins prévoir quelques euros supplémentaires pour la facture totale. En validant votre panier avant 14h, vous pourrez recevoir votre tablette tactile dès demain !L'iPad de 6ème Génération arbore donc un superbe écran tactile Rétina de 9,7 pouces de 2048 x 1536 pixels (264 ppi). Il est équipé du processeur quadricœur Apple A10 Fusion et d'une mémoire interne de 32 Go. Vous parcourrez vos différentes applications sous le système d'exploitation iOS 12. Son format léger et compact lui permet de vous suivre partout et de répondre à une quantité de besoins. Que ce soit pour lire tranquillement la presse, entamer une discussion en utilisant la caméra FaceTime HD, gérer vos e-mails ou prendre des photos... l'iPad répondra présent à ces demandes et à beaucoup d'autres. La tablette dispose d'une belle autonomie de 10 heures. Elle est équipée de deux haut-parleurs, d'une sortie casque de 3,5 mm et d'un connecteur Lightning.Les French Days touchent déjà presque à leur fin, alors ne manquez pas les super affaires encore disponibles sur Cdiscount et chez les autres enseignes participantes.