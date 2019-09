🔥 French Days : OnePlus 7 256 Go à 389,99€ au lieu de 609€

Le OnePlus 7 à prix cassé

Un smartphone ultra réactif

Lors de ces jours de remises exceptionnelles, Rakuten se lâche et propose des prix toujours plus bas, même sur des articles qui n'ont aucun mal à se vendre. C'est le cas du OnePlus 7, un très bon smartphone sorti en mai 2019, qui est aujourd'hui vendu 36% moins cher que d'ordinaire. En plus de cette belle réduction, Rakuten vous offre, comme à son habitude, un nombre de Super Points à dépenser sur votre commande. Pour le OnePlus 7, l'enseigne vous rembourse 39€ en bon d'achat, soit tout de même 10% du prix de l'article.Vous recevrez votre colis entre 8 et 12 jours ouvrables. Un délai de livraison un poil long, mais qui est vite effacé par les autres avantages offerts par Rakuten. D'autant que les frais de port ne vous coûteront absolument rien, malgré une livraison très suivie et sécurisée.Le One Plus 7 256 Go est un smartphone puissant et très performant. Il est équipé du solide processeur Snapdragon 855, possède 8 Go de RAM et affiche une mémoire interne d'éléphant qui atteint donc les 256 Go. Grâce à ces caractéristiques internes de premier choix, le smartphone supportera les applis les plus lourdes ainsi que les jeux les plus gourmands. Le OnePlus 7 fonctionne sous Android 9.0.L'écran du OnePlus 7 est un OLED de 6,41 pouces qui affiche une définition de 2340 x 1080 pixels (402 ppp). Avec sa batterie de 3700 mAh, l'appareil de la marque chinoise bénéficie d'une bonne autonomie. Son appareil photo arrière est doté d'une double caméra qui atteint les 48 mégapixels qui lui permet d'offrir des images de qualité lorsqu'il jouit d'une luminosité suffisante.Le OnePlus 7 bénéficie d'un rapport qualité/prix vraiment convaincant sur Rakuten lors de ces French Days. Si vous êtes intéressé par ce smartphone haut de gamme, n'attendez pas que son prix remonte pour vous le procurer !