🔥 Forfait mobile pas cher : les promos French Days chez RED, Free mobile, Sosh ou B&You

4 forfaits en promotion pour les French Days

Les quatre plus grosses écuries françaises sont de la partie dans cet article. Ainsi, nous retrouvons RED by SFR, Free Mobile, Sosh et B&You sur le devant de la scène. Tous proposent des forfaits sans engagement. Ainsi, vous pourrez résilier à tout moment si jamais vous trouvez mieux chez la concurrence. Parfois, le prix mensuel augmentera au bout d'un an. Nous vous l'indiquerons clairement sur les offres concernées.Inutile de préciser que les bons plans qui vont suivre sont uniquement valables pour les nouveaux clients de ces opérateurs. Autre petit point à savoir, 10€ supplémentaires vous seront demandés pour votre nouvelle carte SIM. À présent, place à ces abonnements qui sont très complets et variés. Le choix vous appartient selon vos besoins.Débutons avec le forfait RED by SFR 60 Go à 12€/mois. Ce prix ne doublera pas au bout d'un an. Vous aurez accès aux appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS / MMS le sont aussi mais uniquement vers la métropole. Sur le territoire français, une enveloppe de 60 Go d'internet sera mis à votre disposition tous les mois. Lors de vos pérégrinations en Union Européenne et dans les DOM, 8 Go en plus seront crédités sur votre compte. Aussi, toujours au sein de ces zones à l'étranger, les appels et les SMS / MMS resteront illimités.Passons maintenant au forfait Free 50 Go à 8,99€/mois. Il passera à 19,99€ par mois un an après votre souscription. Les appels illimités vers la France métropolitaine comme vers les DOM sont toujours de la partie. Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS doivent se contenter d'être illimités vers l'Hexagone. Pour la partie internet, 50 Go de datas en 4G+ sont de la partie. Pour vos voyages, les appels tout comme les SMS / MMS peuvent être utilisés sans limitation depuis l'Europe et les DOM. L'option Youboox One restera accessible jusqu'au 31 janvier 2020. Elle vous permet de lire des milliers de livres depuis une application dédiée.Continuons avec le forfait Sosh 50 Go à 9,99€/mois. Après un an, le prix gonflera pour passer à 24,99€/mois. Au programme, nous retrouvons les appels et SMS / MMS illimités en France. L'enveloppe internet s'élève à 50 Go et peut-être utilisée aussi bien sur le territoire français qu'à l'étranger. Lorsque vous êtes en France, les appels restent illimités vers les mobiles ainsi que les fixes des USA / Canada. Vous pouvez aussi appeler sans la moindre restriction vers les fixes d'Europe, des DOM, de Suisse et d'Andorre. Les SMS sont aussi illimités vers ces destinations. Enfin, lorsque vous êtes dans l'une des quatre zones évoquées précédemment, les appels et les SMS / MMS sont utilisables à volonté vers ces pays ainsi que la France métropolitaine.Enfin, terminons sur le forfait B&You 50 Go à 11,99€/mois. Ce montant est garanti à vie. En France métropolitaine, les appels et les SMS sont illimités vers notre cher pays comme vers les départements d'outre-mer. Les MMS sont seulement sans limite vers l'Hexagone. Durant vos passages en Europe et dans les DOM, tout sera illimité (sauf internet) vers ces mêmes zones ainsi que la métropole française. Le volume de datas mensuel s'élève à 50 Go et 6 Go en plus seront à votre portée à l'étranger. Un forfait très classique mais efficace.Notre sélection de forfaits mobiles pour les French Days est maintenant terminée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !