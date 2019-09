🔥 French Days : notre sélection de 4 smart TV à prix cassé

Des offres Cdiscount, Boulanger et Fnac

French Days : 4 smart TV en promotion

Les dernières TV sorties sur le marché sont bien souvent chères, c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter une sélection de téléviseurs en promotion dans le cadre des French Days. Ainsi nous avons sélectionné 4 produits disponibles chez Cdiscount, Boulanger et la Fnac avec de prix allant de 699€ à 1499€ pour répondre au besoin de tous les budgets. C'est donc le parfait moment pour vous équiper sans vous ruiner.Chaque site e-commerçant ayant des conditions de vente particulières, nous détaillerons chacune d'entre-elles produit par produit. Bonne lecture !Notre première offre du jour est donc une smart TV led LG à 699€ au lieu de 1099€. Sa diagonale est de 65 pouces soit 164 centimètres et sa résolution monte jusqu'en 4K mais attention ce n'est pas fini. En effet Boulanger propose 2 services offerts pour l'achat de ce téléviseur, le premier est la livraison et installation, qui ne vous coûtera donc pas un euro. Retrouvez les détails de cette offre et les services supplémentaires disponible sur cette page Le second service n'est ni plus ni moins que 6 mois d'abonnement OCS offert, retrouvez la façon d'activer votre abonnement à cette adresse Le second produit de notre sélection spéciale French Days est un modèle incurvé de chez Samsung. Il présente une taille similaire de 65 pouces et est également un écran led avec une résolution 4K. Il est disponible au prix de 799€ au lieu de 1129€ soit plus de 300€ d'économie. Ce modèle de la marque coréenne présente une technologie sonore HDR 10+ et 3 ports HDMI pour y branchez tous vos périphériques. Évidemment toutes vos applications de SVOD et de rediffusion préférées sont disponibles et contrôlable directement avec la télécommande de la TV.Notre avant dernier produit est un peu plus petit, à savoir 55 pouces contre 65 sur les 2 précédents. Cependant il ne démérite pas et présente une résolution 4K UHD sur une dalle QLED pour des couleurs toujours plus vive et des noirs toujours plus profonds. Il s'agit évidemment d'une Smart TV, toujours de la marque coréenne Samsung. Notez d'ailleurs que le constructeur vous remboursera 200€ pour l'achat de ce modèle. Retrouvez les détails de l'offre de remboursement et les modalités de participation et d'éligibilité à cette adresse Place à notre dernier téléviseur. Il s'agit d'une autre TV de la même marque, en effet Samsung propose à travers Boulanger un modèle de 55 pouces, équipé d'une dalle QLED et d'une résolution 4H UHD. L'écran possède un taux de rafraichissement de 100 Hz pour plus de fluidité de mouvement, est compatible avec la technologie HDR, et présente pas moins de 4 ports HDMI ainsi que 3 ports USB. Pour 1490€ au lieu de 2390€, c'est déjà une super offre ais c'est pas finit. En effet Boulanger vous offre 6 mois d'abonnement RMC Sport pour suivre toutes vos compétitions préférées.Voilà pour notre sélection de téléviseurs, alors si vous êtes intéresser pour en acquérir un nouveau n'hésitez plus car les French Days sont limités !