🔥 French Days : Routeur WiFi Google WiFi (1 point d'accès) à 79€ au lieu de 139€

Le WiFi : le premier mode d'accès à Internet chez les particuliers

Google WiFi est une solution à la portée de tous pour amener Internet partout chez soi

L'intégralité de vos objets connectés au réseau à la maison le sont probablement en WiFi. Smartphones, TV ou consoles de jeu, tous ces appareils dépendent de votre box internet pour accéder au web sans la contrainte d'un fil traversant la maison de manière disgracieuse.Mais le problème des box proposées par les opérateurs est la couverture dans la maison. On le sait tous, plus vous vous éloignez plus le réseau devient faible et il n'est pas rare pour de nombreuses familles d'être privées d'un WiFi performant à l'étage ou dans les pièces les plus éloignées du salon ou de la prise téléphonique.Google propose une solution performante et élégante pour palier à ce problème : Google WiFi. L'objet, qui reprend les grandes lignes de design étrennées par la marque américaine sur ces différentes enceintes connectées, n'aura aucun mal à se fondre dans votre décoration d'intérieur. Sa robe blanche et ses lignes très épurées le rendent parfaitement invisibles sur un meuble ou dans un coin de la pièce.Raccordé à votre box internet, il permet d'amener le signal WiFi dans les pièces qui en étaient auparavant privées. Connectées à d'autres Google WiFi, vous pouvez ainsi couvrir l'intégralité de votre surface habitable en quelques minutes, grâce à l'application mobile associée, très simple d'utilisation. L'appareil propose un débit maximal en WiFi de 1200 Mbps, pour télécharger rapidement vos contenus et applications, où que vous vous trouviez dans la maison.N'attendez plus et profitez de cette offre exceptionnelle proposée par Boulanger. Le Google WiFi est disponible à un tarif de 79,00€ au lieu de 139€ habituellement. C'est le moment pour améliore votre Internet chez vous à peu de frais !