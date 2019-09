🔥 French Days Amazon : 4 SSD Crucial, Samsung, PNY et SanDisk en promo

French Days chez Amazon

French Days : 4 SSD en promotion

Les 4 offres qui vont suivre sont toutes disponibles sur le géant du e-commerce Amazon. Vous pourrez donc profiter de vos abonnement Amazon Prime si vous en disposez. Sinon vous pouvez également activer un mois d'essai gratuit et sans engagement à cette adresse . Si vous n'êtes pas familier de cet abonnement, il permet notamment d'avoir la livraison à domicile en 1 jour ouvré gratuite sur tous les produits expédiés par Amazon.Dans tous les cas, sachez que ces SSD sont vendus et expédiés par Amazon donc aucun souci à se faire en termes de livraison ou de SAV. Passons maintenant à la description de ces deux SSD portables et deux SSD internes allant de 240 Go à 1 To et de 29,99€ à 166,19€.Notre premier SSD du jour est donc le SSD externe de la marque coréenne Samsung T5, en version 500 Go. Au prix de 89,99€, il possède des vitesses de transfert allant jusqu'à 540 Mo/s en lecture et en écriture. Branché en USB-C avec le câble fourni, il est très rapide pour un espace de stockage externe.Ce SSD est également très discret, avec ses dimensions de 74 x 57,3 x 10,5 mm, il est plus petit qu'une carte de visite. En ajoutant un corps métallique et résistant aux chocs vous obtenez un SSD que vous pourrez emporter partout avec vous sans risquer de perdre vos données.Pour ce second produit, toujours dans les SSD externes, on monte en gamme avec le SanDisk Extreme d'une capacité de 1 To. Il élève ses vitesses de transfert jusqu'à 550 Mo/s. Ce disque est pensé pour être résistant et transportable : premièrement il est encore plus petit que le précedent, celui-ci mesurant 7,57 x 7,57 x 1,07 cm. Ce SSD possède un indice d'étanchéité à l'eau et à la poussière IP55 ce qui lui permet de résister à tout type d'environnement. Toujours en USB-C et livré avec le câble, au prix de 166,19€ via un coupon à cocher de 6,70€ il s'agit d'une excellente offre pour un excellent SSD portable qui pourra vous suivre autant dans la vie personnelle que professionnelle avec son 1 To de stockage.Notre avant dernier produit est le plus petit de la liste en termes de stockage, et aussi de prix. Vendu en ce moment à 29,99€, il s'agit d'un petit SSD interne secondaire de 240 Go. Avec sa vitesse de lecture grimpant à 550 Mo/s et sa vitesse d'écriture séquentielle de 510 Mo/s il présente des statistiques honnorables pour un produit aussi peu cher. Il pourra même servir de SSD dédié à votre OS pour libérer un autre disque. De la marque reconnue dans le domaine PNY, il est robuste et est garanti 3 ans par le constructeur. Ce SSD ne chauffera pas et il ne fera pas de bruit, à ce prix là il s'agit vraiment d'une bonne occasion. Pour le dernier produit de cette sélection, dirigeons-nous vers la marque Crucial avec le très classique MX500. Avec ses vitesses de transfert pouvant atteindre 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en lecture et sa faible consommation électrique il est un parfait ajout à une configuration un peu vieillissante. Ce SSD Sata III 2,5 pouce est très simple à installer, même pour un débutant alors si votre ordinateur vous le permet et que vous n'en avez pas encore, l'investissement dans ce SSD 500 Go à 74,71€ peut être très intéressant.Voici pour notre petite sélection spéciale SSD lors de ces French Days alors si vous manquez de stockage ou que vous voulez redonner un coup de jeune à votre ordinateur, n'hésitez plus les French Days ne durent pas éternellement.