🔥 French Days : Maxtor M3 Disque dur externe HDD 1 To à 39,99€ au lieu de 119.90€

Une réponse simple et efficace au problème des fichiers volumineux

Un accessoire compact mais très performant

Le disque dur externe reste encore un indispensable pour les utilisateurs d'ordinateurs. Les fichiers, photos ou vidéos sont toujours plus volumineuses et le stockage interne ne suffit plus à entreposer les milliers de documents téléchargés depuis le web ou récupérés depuis nos smartphones.C'est pourquoi le MAXTOR M3 est un accessoire essentiel à votre ordinateur. Avec son stockage d'1 To il vous permet de conserver l'intégralité de vos fichiers les plus lourds hors de votre système d'exploitation. Vous profitez d'un système allégé et pas encombré de quantité de documents à gérer en permanence, mais également vous pouvez partager rapidement avec vos proches des ensembles entiers de documents rapidement, sans passer par le cloud qui, malgré son côté pratique, peut prendre des heures d'upload selon votre connexion internet.Le disque dur est très compact, pas plus de 11 centimètres de longueur, ce qui correspond à peu près à la taille d'un smartphone moyen aujourd'hui. Vous pouvez le glisser facilement dans un sac de transport, aux côtés des autres accessoires de votre ordinateur, ou dans une petite sacoche. Son poids plume de 151 grammes le rend encore plus oubliable lors de vos déplacements.Pour la rapidité du transfert, le marque a fait évidemment le choix de l'interface USB 3.0, qui offre des débits absolument renversants vous permettant de transférer des fichiers de plusieurs gigaoctets en quelques dizaines de secondes seulement. Il inclut également des logiciels permettant facilement de créer des partitions de sauvegarde de votre système en cas de problème avec Windows ou macOS.Profitez dès à présent de ce disque dur MAXTOR M3 pour un prix dérisoire de seulement 39,99€ chez Cdiscount et bénéficiez d'une livraison en 24 heures pour commencer à trier et stocker vos médias sans attendre.