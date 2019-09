🔥 French Days : Xiaomi Mi A3 64 Go à 219€ au lieu de 249€

Un Xiaomi toujours à prix mini

Une batterie qui va tout casser !

Cette fois, nous sommes du côté de la Fnac pour cette bonne affaire. La livraison standard à domicile est offerte tout comme le retrait en magasin. Si vous désirez recevoir votre commande en point relais, préparez-vous à débourser 2,99€ supplémentaires. Vous pouvez également opter pour un abonnement Fnac+ (30 jours gratuits puis 49€/an) pour que le mobile arrive chez vous en un jour ouvré. Suite à cet achat, vous aurez même droit à 3 mois d'abonnement à Deezer, la plateforme de streaming de musique. Maintenant, passons au descriptif de ce mobile.Déjà, précisons que ce Xiaomi Mi A3 est disponible en trois coloris : noir, bleu et blanc. Ensuite, il arbore un écran OLED 6.1 pouces avec une définition de 1560 x 720 pixels. À l'intérieur, un processeur Snapdragon 665 est de la partie et il est accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Les performances sont donc vraiment honorables et la fluidité restera impeccable d'une application à l'autre. En jeu, il assure le job même s'il est clair qu'il ne s'agit pas du smartphone le plus puissant du marché.En ce qui concerne les photos maintenant, une triple caméra 48 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels avec IA est positionnée à l'arrière du mobile. Elle pourra donc capturer des vidéos en 4K. La capteur avant atteint 32 mégapixels et vous permettra de réaliser des selfies très convaincants. S'il y a bien un domaine dans lequel le Xiaomi Mi A3 excelle, c'est au niveau de son autonomie. Grâce à sa batterie d'une capacité de 4030 mAh, il peut tenir pendant environ trois jours. C'est absolument impressionnant ! La recharge complète se fera en deux heures.Le Xiaomi Mi A3 est un smartphone très abordable mais aussi relativement performant. Il brille pour son autonomie monstrueuse, sa fluidité exemplaire sur son interface comme dans les applications et pour son design très réussi. Le rapport qualité / prix est tout simplement excellent. Si vous avez besoin d'un nouveau mobile mais que votre budget est assez serré, vous tenez le modèle qu'il vous faut.