🔥 French Days : Casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 à 242€ au lieu de 379€

Sony revient à l'avant-poste de l'innovation

À lire aussi : Casque bluetooth, notre comparatif

Adieu les nuisances sonores grâce à la réduction de bruit active

Si le constructeur japonais a semblé immobile durant plusieurs années, il revient ici en force avec un casque audio considéré dès sa sortie comme l'un des tous meilleurs disponibles sur le marché. Comme à son habitude, Sony a fait le choix d'un design sobre et premium, avec un coloris entièrement noir et très élégant, associé à des matériaux luxueux apportant à l'ensemble une grande légèreté mais également une solidité à toute épreuve.A l'intérieur du casque, Sony a travaillé d'arrache-pied pour obtenir une restitution parfaite du son. L'ensemble est parfaitement équilibré, ni trop basseux, ni trop étouffé, pour convenir à tous les genres musicaux. Musique urbaine, pop-rock ou encore classique, le WH-1000XM3 est à l'aise dans toutes les situations, avec comme seul point commun un son proche de la perfection. Le codec LDAC vous permet également d'y diffuser vos morceaux en haute-résolution pour encore plus de qualité sonore.Le système de réduction de bruit active est également un tour de force technologique. C'est probablement l'un si ce n'est le meilleur dispositif de ce type sur un appareil grand public. Les différents micros enregistrent le bruit ambiant pour produire une fréquence opposée permettant de supprimer les sons environnants, Dans le métro ou en plein centre-ville, les sons parasites sont immédiatement supprimés pour n'entendre que votre musique et ses variations les plus subtiles. Pour ré-entendre vos correspondants, il vous suffit de poser votre main sur l'écouteur droit pour désactiver la fonction à la volée, en toute simplicité.Enfin le casque peut également vous servir à passer des appels et vos correspondants bénéficient de ces technologies pour vous entendre comme si vous leur parliez face à face, sans nuisances extérieures. Le tout fonctionnant grâce à une large batterie qui délivre une autonomie remarquable de près de 30 heures avec une seule recharge.Rakuten profite des French Days pour vous permettre de vous offrir ce casque à la limite de la perfection pour un prix de seulement 242;99€, soit 36% de réduction par rapport à son prix initial. C'est le moment idéal pour redécouvrir votre musique comme vous ne l'avez jamais entendue. Le e-marchand vous offre également 36,45€ de bons d'achats à valoir sur une prochaine commande.