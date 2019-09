🔥 French Days : Smart TV Philips LED 4K UHD (55") à 449,99€ au lieu de 549,99€

La Smart TV Philips à 449€ seulement

Un téléviseur connecté à internet

Ce grand téléviseur de 139cm propose une qualité d'image époustouflante en 4K Ultra HD pour faire rayonner vos contenus vidéos préférés. L'amélioration d'image Pixel Precise Ultra HD garantit les meilleurs détails: 8 millions de pixels, et donc une expérience immersive dans la vidéo. Le contraste, la netteté, la fluidité des mouvements sont tous améliorés par les technologies intégrées dans la Smart TV Philips. L'écran est encerclé d'un cadre argenté très fin qui se fond dans le décor. Le son est traité par Dolby Atmos pour des dialogues clairs, nets et des basses puissantes qui ne sacrifient rien en qualité.Grâce à la connexion en WiFi, votre téléviseur vous permet d'accéder à vos contenus de streaming sur Netflix, Prime ou encore aux vidéos YouTube. Vous pouvez aussi connecter votre téléviseur à d'autres applications comme le streaming musical sur Deezer ou Spotify. L'interface SAPHI est très intuitive et simple d'utilisation. Les icônes claires vous donnent des informations sur les possibilités de l'appareil de façon simple pour un accès rapide. Bref, c'est un appareil qui cumule les avantages, et que vous pouvez vous procurer dès maintenant pour 449,99€ seulement grâce aux promotions des French Days.Profitez des French Days au maximum grâce aux Bons Plans Clubic !