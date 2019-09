🔥 French Days : Smart TV Continental Edison TV LED 4K UHD - 55" à 299,99€ au lieu de 329€

La Smart TV Continental Edison à 299€

Une TV connectée

La Smart TV Edison Continental est un téléviseur de 55 pouces, soit 139cm de diagonale. Elle diffuse des images en 4K Ultra HD, rétroéclairage LED. Le cadre fin permet un rendu immersif dans les images pour une expérience presque home-cinéma. Elle est aussi relativement mince: 8,1 cm de profondeur. Cette Smart TV est équipée de trois ports HDMI et deux ports USB. Les images sont traitées par un système Advanced Video Function et par la technologie 600 Hz Clear Motion Picture, pour l'amélioration de mouvement. Et elle est classée A+ pour la consommation d'énergie!Les avantages majeurs des TV connectées sont qu'ils se branchent en WiFi et en Bluetooth. Ainsi, vous pouvez visionner sur votre écran TV les contenus d'autres appareils connectés en Bluetooth, comme votre smartphone ou tablette. Vous pouvez utiliser la connexion WiFi pour accéder à vos plateformes de streaming vidéo directement depuis le téléviseur: Netflix, Youtube etc sont désormais visionnable depuis votre écran sans brancher un ordinateur. Vous pouvez aussi connecter vos plateformes de streaming musical, ou encore accéder à la navigation internet. Le tout est intégré directement sur le téléviseur!La Smart TV Continental Edison est disponible à 299,99€ seulement grâce aux French Days: profitez-en!