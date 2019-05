🔥 French Days : les 6 meilleurs bons plans Amazon du jour

French Days Amazon : six bons plans pour les fans de tech

Cdiscount, Rue du Commerce, Fnac, Darty... La seconde édition desest une fois de plus portée par les géants du commerce français. L'évènement prend toutefois une dimension de plus en plus internationale puisque même l'américain Amazon s'y met.Nous avons donc regroupé pour vous les meilleures promos French Days de ce mardi, toute valables sur Amazon. Mais faites vite, elles ne dureront que quelques heures seulement.Si vous êtes ici, c'est que vous êtes comme nous un amateur de tech. Ça tombe bien, nous avons de quoi combler tous vos désirs dans cette sélection. Nous avons parcouru inlassablement les rayons de la boutique en ligne américaine afin de trouver les prix les plus bas du moment.Pour aujourd'hui, nous vous proposons un large panel d'accessoires tech de marques reconnues. Objet connecté, stockage, audio : il y en a pour tous les goûts. Et bien sûr, l'ensemble est à prix réduit pour les French Days Amazon !On commence notre tour d'horizon avec le SSD Samsung portable à 89€ au lieu de 219€. Un super prix pour cette unité de stockage externe taillée pour des transferts ultra-rapides.Pour les amateurs de bon son, nous avons deux offres chez Jabra : le casque audio Move Style Edition à 69.99€ et les écouteurs Elite Active 65t à 148.99€. Vous économisez à chaque fois plusieurs dizaines d'euros, tout en offrant à vos oreilles la qualité du son Jabra.On continue du côté des gamers avec la souris Logitech G502 Hero à seulement 54.90€ au lieu de 89.99€. Une belle promo pour ce mulot de précision.Pour terminer ces bons plans French Days, jetons un œil du côté de la domotique. Amazon passe le prix de son Echo Input à moins de 20€. Ajoutez-y le kit de démarrage Philips Hue à 85.99€ au lieu de 149.99€ et vous ferez passer votre maison à l'ère de la Smart Home à moindres frais !