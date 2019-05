🔥 French Days Amazon : disque SSD Samsung 860 QVO 1 To à 99,66€ au lieu de 149,99€

Comme une impression de déjà vu...

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesNous pourrions presque le présenter les yeux fermés ! Cependant, nous allons tout de même conserver un peu de lucidité tant ce SSD signé Samsung est excellent. En plus de son rapport qualité / prix imbattable, lepossède un espace de stockage de 1 To, une interface SATA III 6 Go/s et 1 Go de mémoire cache. Avec lui, vous allez clairement booster la rapidité de votre ordinateur tout en stockant un maximum de fichiers sans le moindre problème.Terminons ce tour des caractéristiques techniques en évoquant la vitesse de ce SSD. En lecture, il peut grimper jusqu'à 550 Mo/s et en écriture il arrive à 520 Mo/s. Nous n'avons pas grand chose de plus à préciser si ce n'est que la garantie est valable pendant un an et que la livraison est offerte par Amazon en France métropolitaine.