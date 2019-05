🔥 French Days : Huawei P20 Lite à 193€ chez Amazon

Un prix bien "lite"

Huawei ne fait pas dans le détail

Les bons plans et promos Amazon

Les bons plans et promos Boulanger

Les bons plans et promos Cdiscount

Les bons plans et promos Darty

Les bons plans et promos eBay

Les bons plans et promos Fnac

Les bons plans et promos Rue du Commerce

Les bons plans et promos Rakuten

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesVous en avez sans doute l'habitude mais nous allons bien débuter en faisant un rapide tour des performances de ce mobile du géant chinois. Lepossède un écran IPS parfaitement calibré avec une diagonale de 5,84 pouces et une définition de 2280 x 1080 pixels. Pour ce qui est des composants, il embarque un processeur Kirin 659, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.La partie photo n'est pas non plus en reste avec un capteur arrière de 16 mégapixels et un autre similaire à l'avant. Ce dernier permet de capturer de superbes selfies. La batterie 3000 mAh offre au mobile une autonomie pouvant atteindre deux journées pour une utilisation standard. C'est un autre point très positif de ce modèle. Amazon offre la livraison en France métropolitaine. Dépêchez vous car les stocks sont très limités.Pour rappel, voici la liste des principaux sites participants à l'événement :