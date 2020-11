Hacking, dessin, code : formez vous pour 9,99€ pendant le Black Friday Udemy

Si vous cherchez à acquérir de nouvelles compétences que ce soit à titre professionnel ou personnel, Udemy est une plateforme incontournable. Avec pas moins de 130 000 vidéos de formation en ligne dans différents domaines, vous devriez trouver celle qui vous correspond le plus.

Surtout que pendant le BlackFriday, vous pouvez accéder à des formations dès 9,99 € comme la formation complète Python. Cette dernière est composée de plus de 13 heures de vidéos et de 43 articles et il a été actualisé au cours du mois de novembre. Habituellement vendue à 149,99 €, elle est disponible pour seulement 9,99 € pendant le Black Friday.

Vous allez pouvoir découvrir les bases de ce langage de programmation, créer des fonctions pour automatiser des tâches et apprendre la programmation orientée objet et à utiliser la librairie de Python. Ce cours est particulièrement apprécié, il a reçu une évaluation moyenne de 4,6/5 (2505 notes) et plus de 15 000 personnes ont participé.