Réduction folle de 44% sur cet écran LED Lenovo de 31,5"

Le Lenovo D32q-20 vous propose une belle taille de 31,5 pouces qui vous permet de profiter des environnements de vos jeux préférés dans les moindres détails. L'immersion dans vos titres est d'ailleurs facilitée par des bordures d'écran réduites autour de la dalle LED.

Sa résolution QHD de 2560 x 1440 pixels vous offre une image à couper le souffle, et ce pour chaque pixel affiché à l'écran. Vous profiterez ainsi de textures toujours plus riches et d'une qualité graphique à couper le souffle dans tous vos titres.

Avec son taux de rafraichissement de 75 Hz et un temps de réponse de 4 millisecondes, votre écran gaming Lenovo D32q-20 vous offre une réactivité immédiate à chaque action pour vous permettre de progresser plus facilement et d'anticiper immédiatement les attaques de vos ennemis.

Pour le connecter à votre PC, le moniteur dispose d'un port HDMI et d'un port Display Port. Le cable HDMI est évidemment fourni avec l'appareil dans l'emballage.