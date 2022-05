Un pack gaming Roccat avec clavier, souris et tapis en promo folle chez Fnac !

En optant pour du matériel Roccat, vous pouvez être sûr de faire dans la qualité. En plus le clavier, la souris et son tapis s'accordent parfaitement, même au niveau du rétroéclairage RVB. Ainsi non seulement vous allez jouer avec du bon matériel, mais en plus ça donnera une touche d'esthétique à votre bureau.

Le clavier est un modèle filaire composé de touches à membranes avec des dômes en caoutchouc. L'anti-ghosting est garantit, ainsi aucune frappe sur le clavier ne sera oubliée. La plaque supérieure tout entière brille de plus de 16,8 millions de couleurs. Enfin, la fonction Easy Shift[+] permet d'assigner une fonction secondaire aux touches compatibles.

La souris Roccat Burst Pro est également un modèle filaire. Elle est équipée d'un capteur optique Owl-Eye de 16 000 ppp avec une accélération de 50G et une vitesse maximum de 400 IPS. Elle a un cycle de vie de 100 millions de clics et son câble mesure 1,8 mètre.