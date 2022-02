Un pack Jabra Elite 85t avec chargeur induction à prix cassé chez Fnac

Les Jabra Elite 85t fonctionnent avec l'application smartphone Sound+. Elle permet d'appairer les écouteurs mais aussi de les paramétrer. Il est possible de se faire trois profils d'écoute différents, avec ou sans ANC, avec ou sans mode Hearthrough ou sans rien. C'est là aussi que vous allez mettre à jour le firmware des écouteurs et consulter le niveau de charge de ceux-ci ainsi que du boitier.

C'est via Sound+ que vous allez attribuer des actions aux touches des oreillettes. Que ce soit une, deux ou trois pressions, à gauche ou à droite : cela aura un effet différent. Vous pouvez choisir vos actions les plus courantes et les placer en raccourci dans l'application.

Il est en plus possible de lancer des ambiances sonores via l'app. Bruit blanc, rose, feu de camp, plongée, orage, foule… Pour se concentrer avec l'ANC activé, il n'y a rien de mieux. En plus, les écouteurs sont compatibles avec les assistants vocaux Google et Siri.