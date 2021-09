Samsung Galaxy Tab S5e : la meilleure tablette Android tombe sous la barre de 300€ avant les French Days

Passons aux spécificités techniques pour cette tablette signée Samsung. Elle se démarque de la concurrence grâce à son superbe écran AMOLED de 10,5 pouces avec une définition en 2560 x 1600 pixels. La dalle est parfaite pour les contenus audiovisuels comme regarder un film, jouer ou visionner des photos. Elle embarque aussi un processeur Snapdragon 670 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont assez correctes dans l'ensemble et conviendront aux tâches basiques.