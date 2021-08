Passez au vélo électrique avec le Xiaomi Mi Smart Folding Bike pliable à moitié prix chez la Fnac

Lancé en France au mois de mai 2020, le Mi Smart Folding Bike a l'avantage d'être pliable en seulement quelques secondes et est idéal pour les déplacements en ville.

D’un poids à vide de 14,5 kilos, l'engin dispose de deux roues de 16 pouces et d'un moteur de 250 Watts qui lui permet d'atteindre la vitesse maximale de 25 km/h. Rechargeable en 4 heures, la batterie de 5 800 mAh du vélo lui assure une autonomie de 45 kilomètres.

On notera la présence de trois vitesses réglables qui sont Facile, Standard et Rapide ; et de quatre modes d’assistance (Off, Eco, Nor et Bo+). Le dérailleur est combiné à l'assistance électrique, ce qui permet à l'utilisateur de rouler sans effort.

Pour terminer, le Mi Smart Folding Bike de Xiaomi est doté d'un ordinateur de bord de 1,8 pouce (avec affichage LCD) qui indique essentiellement la vitesse, la distance parcourue, le niveau d’assistance et la consommation calorique.