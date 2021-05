Fête des Mères : une tablette Samsung Galaxy Tab S7 achetée, une tablette Samsung offerte !

Quant à la Samsung Galaxy Tab A, il s'agit d'un exemplaire plus abordable et moins performant. Mais cette tablette de la marque sud-coréenne conserve des qualités indéniables avec son écran 8 pouces (1280 x 800 pixels), 2 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Son design est à la fois moderne et compact. Ce sera une tablette tactile d'appoint idéale lorsque vous n'aurez pas accès à votre Galaxy Tab S7.