Profitez des écouteurs TWS JBL Live Free NC+ à -25%

Nous nous sommes rendus chez la Fnac pour dénicher cette bonne affaire valable jusqu'au 21 juin prochain (dans la limite des stocks disponibles). La livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. Avec Fnac+ (9,99€ la première année puis 14,99€/an), vous bénéficierez de la livraison express gratuite et illimitée toute l'année. Le paiement sera effectué à l'expédition, le produit est satisfait ou remboursé et la garantie de base est valable pendant deux ans. Enfin, quatre mois d'abonnement à Deezer vous seront offerts suite à cet achat.

Les écouteurs JBL Live Free NC+ sont des modèles sans fil qui se connecteront en Bluetooth à votre smartphone, ordinateur ou même tablette tactile. L'appairage est rapide et la technologie Dual Connect+ Sync simplifiera encore un peu plus cette étape cruciale. En terme de son, ces écouteurs font un travail formidable grâce aux haut-parleurs dynamiques de 6,8 mm qui délivrent une qualité audio incroyable !

De plus, une réduction de bruit active est de la partie pour vous permettre de profiter de votre musique dans un environnement bruyant. À contrario, la fonctionnalité Ambient Aware se révèle bien pratique pour suivre une conversation sans avoir besoin de retirer les écouteurs.